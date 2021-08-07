В Харькове выпал обильный град
В двух районах Харькова 7 августа выпал обильный град, повредивший растения
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, пишет RegioNews.
Обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.
По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.
Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/сек.
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