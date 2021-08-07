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07 августа 2021, 16:46 492

В Харькове выпал обильный град

07 августа 2021, 16:46 492
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Рixabay
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В двух районах Харькова 7 августа выпал обильный град, повредивший растения

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, пишет RegioNews.

Обильные осадки прошли утром в районе Северной Салтовки и Большой Даниловки.

По информации синоптиков, мощные грозы и крупный град возникли под влиянием циклона с центром над странами Балтии.

Таким образом, поступление влажной воздушной массы с юга способствовало развитию дождевых облаков и градовых очагов по всей территории Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ожидаются грозовые ливни и усиление ветра до 15-24 м/сек.

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