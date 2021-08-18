В Украине на завтра снова объявили штормовое предупреждение
В центре, на юге и востоке Украины в четверг, 19 августа, ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, вчера на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.
Также вчера Буковиной прошел разрушительный ураган, повалил сотни деревьев на автомобильных трассах.
В семи областях страны без света остались 138 населенных пунктовВсе новости »
18 августа 2021, 10:04Повалены деревья и повреждены авто: ураган пронесся по Львову
17 августа 2021, 12:19На Закарпатье вытащили из воды троих детей, которые оказались в ловушке посреди реки
12 августа 2021, 09:31
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей