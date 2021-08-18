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18 августа 2021, 18:54 150

В Украине на завтра снова объявили штормовое предупреждение

18 августа 2021, 18:54 150
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Фото из открытых источников
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В центре, на юге и востоке Украины в четверг, 19 августа, ожидаются грозы, град и шквалы 15-20 м/с

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера на Хмельнитчине спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий мощного ливня.

Также вчера Буковиной прошел разрушительный ураган, повалил сотни деревьев на автомобильных трассах.

непогода Дожди гроза штормовое предупреждение ГСЧС

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