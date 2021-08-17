Дело Шеремета: суд продлил круглосуточный домашний арест Антоненко

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Шевченковский районный суд города Киева постановил продлить срок действия меры пресечения для обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и срок действия обязанностей для другой обвиняемой по этому делу Яны Дугарь – обоим на два месяца

Об этом сообщила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко. Продлить срок действия обязанностей Дугарь, - проинформировала Голуб.

После этого суд отложил рассмотрение дела на 11:00 31 августа.

Как известно, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугарь и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Как сообщалось, 4 августа в деле Шеремета Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.

20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета. В Киеве активисты провели пикет у здания Министерства внутренних дел по улице Академика Богомольца с призывами расследовать и найти виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета.