Дело Шеремета: с Юлии Кузьменко сняли электронный браслет
Шевченковский районный суд Киева 4 августа изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с круглосуточного домашнего ареста на ночной и отменил обязанность ношения электронного браслета
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ее адвоката Тараса Беспалого
"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - написал юрист
Напомним, что в конце июля суд салишив другого фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко под домашним арестом
29 июня по делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугар.
Также 20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета.
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