Дело Шеремета: с Юлии Кузьменко сняли электронный браслет

Противостояние между мэром Днепра Борисом Филатовым и его давнишним политическим оппонентом Загидом Красновым обострилось и вылилось в публичную плоскость

02 августа 2021

Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков

Речь может идти о масштабировании "днепропетровской" партии "Пропозиція" на Харьков, а потом - и на другие областные центры, где мэры находятся в натянутых отношениях с Банковой