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04 августа 2021, 16:55 8

Дело Шеремета: с Юлии Кузьменко сняли электронный браслет

04 августа 2021, 16:55 8
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Фото из открытых источников
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Шевченковский районный суд Киева 4 августа изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко с круглосуточного домашнего ареста на ночной и отменил обязанность ношения электронного браслета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook ее адвоката Тараса Беспалого

"Юлии Кузьменко изменили меру пресечения на ночной домашний арест и сняли браслет", - написал юрист

Напомним, что в конце июля суд салишив другого фигуранта дела Шеремета Андрея Антоненко под домашним арестом

29 июня по делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугар.

Также 20 июля активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета.

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суд МВД адвокат Дело Шеремета домашний арест

 
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