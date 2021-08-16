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16 августа 2021, 10:26 261

Заммэра Николаева вышел из СИЗО под залог в 3,5 миллиона гривен

16 августа 2021, 10:26 261
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svidok.info
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Заммэра Николаева Сергей Коренев, подозреваемый в коррупции на 27 млн гривен, вышел из следственного изолятора после внесения залога 3,5 млн гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Українські новини

"Он вышел (из СИЗО)", - сообщили в прокуратуре.

Залог за Коренева был внесен 13 августа. В соответствии с решением суда ему запрещен выезд из Николаева без разрешения соответствующих органов. Также ему запрещен выезд за границу, он должен сдать загранпаспорта.

Коренев также обязан носить электронный браслет.

Напомним, что суд арестовал заммэра Николаева Коренева и назначил залог 3,5 млн гривен. Коренев был задержан при попытке выезда в Венгрию. НАБУ подозревает чиновника в коррупции на 27 млн гривен при реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Национальное антикоррупционное бюро совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали заместителя мэра Николаева Сергея Коренева по подозрению в коррупции при реконструкции Соборной площади в городе.

мер Николаев СИЗО залог суд

 
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