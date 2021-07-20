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20 июля 2021, 20:45 138

Активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета

20 июля 2021, 20:45 138
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Фото Суспильне
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В Киеве активисты провели пикет у здания Министерства внутренних дел по улице Академика Богомольца с призывами расследовать и найти виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета в пятую годовщину гибели журналиста

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Под МВД пришло около сотни активистов, здание зато охраняли более ста бойцов Нацгвардии. Организаторы акции установили напротив входа в министерство стационарный баннер с требованиями: прекратить преследования невиновных, провести внутреннее расследование в Нацполиции и наказать виновных в фальсификации дела, передать дело другим органам досудебного следствия.

Адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский призвал представителей прокуратуры "отказаться от своих обвинений".

Чтобы расследование было беспристрастным, прокуратура может передать дело в СБУ или ГБР, — отметил Ореховский.

Адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик заявил, что правоохранительная система Украины должна признать ошибку и продолжить расследование против истинных виновников гибели Павла Шеремета.

Как сообщалось, 29 июня в делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугар.

В апреле Венедиктова обещала учесть показания белорусского информатора по делу Шеремета. Генпрокурор заявила, что следствие изучает все.

Павел Шеремет убийство МВД Дело Шеремета активисты пикет

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