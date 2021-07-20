Активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета
В Киеве активисты провели пикет у здания Министерства внутренних дел по улице Академика Богомольца с призывами расследовать и найти виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета в пятую годовщину гибели журналиста
Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.
Под МВД пришло около сотни активистов, здание зато охраняли более ста бойцов Нацгвардии. Организаторы акции установили напротив входа в министерство стационарный баннер с требованиями: прекратить преследования невиновных, провести внутреннее расследование в Нацполиции и наказать виновных в фальсификации дела, передать дело другим органам досудебного следствия.
Адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский призвал представителей прокуратуры "отказаться от своих обвинений".
Чтобы расследование было беспристрастным, прокуратура может передать дело в СБУ или ГБР, — отметил Ореховский.
Адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик заявил, что правоохранительная система Украины должна признать ошибку и продолжить расследование против истинных виновников гибели Павла Шеремета.
Під МВС проводять акцію до п'ятої річниці вбивства журналіста Шеремета. Організатори вимагають знайти "справжніх вбивць" та припинити переслідування невинних.— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) July 20, 2021
Фото Єлизавети Серватинської pic.twitter.com/UfayV6yq9U
Как сообщалось, 29 июня в делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугар.