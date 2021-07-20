Активисты пикетировали МВД в пятую годовщину гибели Павла Шеремета

Фото Суспильне

В Киеве активисты провели пикет у здания Министерства внутренних дел по улице Академика Богомольца с призывами расследовать и найти виновных в убийстве журналиста Павла Шеремета в пятую годовщину гибели журналиста

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Под МВД пришло около сотни активистов, здание зато охраняли более ста бойцов Нацгвардии. Организаторы акции установили напротив входа в министерство стационарный баннер с требованиями: прекратить преследования невиновных, провести внутреннее расследование в Нацполиции и наказать виновных в фальсификации дела, передать дело другим органам досудебного следствия.

Адвокат Яны Дугарь Николай Ореховский призвал представителей прокуратуры "отказаться от своих обвинений".

Чтобы расследование было беспристрастным, прокуратура может передать дело в СБУ или ГБР, — отметил Ореховский.

Адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик заявил, что правоохранительная система Украины должна признать ошибку и продолжить расследование против истинных виновников гибели Павла Шеремета.

Під МВС проводять акцію до п'ятої річниці вбивства журналіста Шеремета. Організатори вимагають знайти "справжніх вбивць" та припинити переслідування невинних.



Фото Єлизавети Серватинської pic.twitter.com/UfayV6yq9U — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ (@suspilne_news) July 20, 2021

Как сообщалось, 29 июня в делу Шеремета суд продлил меры пресечения Кузьменко и Дугар.

В апреле Венедиктова обещала учесть показания белорусского информатора по делу Шеремета. Генпрокурор заявила, что следствие изучает все.