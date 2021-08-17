Офис Президента обжаловал решение Верховного суда о незаконности увольнения главы КСУ Тупицкого

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Офис Президента подал апелляцию на решение Верховного суда относительно признания незаконным указа Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина

"Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС. Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - пояснил советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Михаил Подоляк.

Напомним, что Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

В свою очередь представитель президента в Конституционном суле Федор Вениславский выразил уверенность, что уволенный Президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность, несмотря на все попытки.