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17 августа 2021, 10:45 46

Офис Президента обжаловал решение Верховного суда о незаконности увольнения главы КСУ Тупицкого

17 августа 2021, 10:45 46
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Фото из открытых источников
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Офис Президента подал апелляцию на решение Верховного суда относительно признания незаконным указа Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК Украина

"Теперь судьба Тупицкого зависит от ее рассмотрения в Большой палате ВС. Если она оставит без изменений решение первой инстанции, то у команды Зеленского не останется аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ", - пояснил советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Михаил Подоляк.

Напомним, что Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

В свою очередь представитель президента в Конституционном суле Федор Вениславский выразил уверенность, что уволенный Президентом Украины Владимиром Зеленским председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не сможет вернуться на должность, несмотря на все попытки.

суд Офис президента КСУ председатель

 
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