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17 серпня 2021, 18:33 7

Справа Шеремета: суд продовжив цілодобовий домашній арешт Антоненку

17 серпня 2021, 18:33 7
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив продовжити строк дії запобіжного заходу для обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка та строк дії обов’язків для іншої обвинуваченої у цій справі Яни Дугарь – обом на два місяці

Про це поінформувала головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд ухвалив: клопотання прокурора – задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку. Продовжити строк дії обов’язків Дугарь, - поінформувала Голуб.

Після цього суд відклав розгляд справи на 11:00 31 серпня.

Як відомо, Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр лікарю та волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Як повідомлялося, 4 серпня у справі Шеремета з Юлії Кузьменко зняли електронний браслет.

20 липня активісти пікетували МВС у п'яту річницю загибелі Павла Шеремета. У Києві активісти провели пікет біля будівлі Міністерства внутрішніх справ по вулиці академіка Богомольця із закликами розслідувати та найти винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Справа Шеремета Андрій Антоненко суд домашній арешт

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