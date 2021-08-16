Суд прододлил домашний арест для экс-судьи Чауса до 15 октября

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-судьи Николая Чауса до 15 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм его адвоката Ростислава Кравца

"ВАКС продолжил меру пресечения Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 дней до 15.10.2021 и соответствующие обязанности на этот срок", - написал Кравец.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала апелляционную жалобу на меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого 4 августа ВАКС отправил под круглосуточный домашний арест.

3 апреля 2021 года СМИ стало известно, что в Молдове в Кишиневе похитили Николая Чауса, который до этого бежал из Украины.

Президент Молдавии Майя Санду поручила провести расследование этого дела. Глава МВД Молдовы Павел Войку заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.

8 мая стало известно, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

17 мая этого года в Telegram-канале появилось видеообращение Чауса. Он заявил, что планирует вернуться в Украину и возразил, что его похитили в 2021 году.

Однако, недавно его обнаружили в Винницкой области. Сначала его задержала СБУ - тогда в службе сообщили, что допросили его в рамках расследования похищения и оказывают необходимую медицинскую помощь. Впоследствии - в "Феофании" - его задержало НАБУ. После этого Чаусу избрали меру пресечения в рамках дела о получении взятки в 150 тыс. долларов. Напомним, как установило тогда следствие, Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, закопанных на огороде.