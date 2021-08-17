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17 августа 2021, 08:29 329

В Киеве подозревают предпринимателя в присвоении 450 тысяч на школьной мебели

17 августа 2021, 08:29 329
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Фото: Facebook
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Руководителю подрядной организации, которая поставляла школьную мебель в Киеве, объявлено о подозрении в присвоении 450 тысяч гривен

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что по месту жительства людей, которые могут быть причастны к совершению уголовного правонарушения, а также в служебных помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской РГА были проведены обыски.

Согласно данным прокуратуры, было сообщено о подозрении руководителю подрядной организации в присвоении более 450 тыс. грн, выделенных из городского бюджета на закупку школьной мебели.

"Должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием по поставке школьной мебели в количестве 1470 штук на общую сумму 940 800 грн. При этом установлено, что поставленная мебель не отвечают техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем вдвое", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тысяч гривен.

Напомним, 16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели.

бюджет деньги Схемы прокуратура РГА

 
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