Полицейские сообщили о подозрении должностным лицам за 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста

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Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Преступную схему растраты средств местного бюджета и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники Управления стратегических расследований в городе Киеве, следователи следственного управления столичной полиции совместно с Подольской окружной прокуратурой города Киева.

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности - работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Этот факт подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн, - говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств руководителю коммунального предприятия было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества - по ч. 5 ст. 191(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по местам проживания фигурантов. Мероприятия продолжаются.

Как сообщалось, в департаменте КГГА проводят обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста. Сегодня утром, 16 августа, Киевская городская прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по факту присвоения средств на строительстве Подольского моста.