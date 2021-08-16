17:58  16 августа
В столичном кафе женщина жестко избила мужчину: у него значительные травмы
16:59  16 августа
На Херсонщине задержали мужчину, которого подозревают в госизмене
18:34  16 августа
В зоне ООС вновь ни единого нарушения режима прекращения огня
UA | RU
UA | RU
16 августа 2021, 21:30 8

Полицейские сообщили о подозрении должностным лицам за 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста

16 августа 2021, 21:30 8
Читайте також українською мовою
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

Подозрение вручили должностным лицам профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика, которым инкриминируют присвоение средств территориальной общины города Киева и служебную халатность

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Преступную схему растраты средств местного бюджета и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники Управления стратегических расследований в городе Киеве, следователи следственного управления столичной полиции совместно с Подольской окружной прокуратурой города Киева.

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности - работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Этот факт подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн, - говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств руководителю коммунального предприятия было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества - по ч. 5 ст. 191(присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по местам проживания фигурантов. Мероприятия продолжаются.

Как сообщалось, в департаменте КГГА проводят обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста. Сегодня утром, 16 августа, Киевская городская прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по факту присвоения средств на строительстве Подольского моста.

обыски подозрение хищение полиция КГГА

В КГГА жалуются, что из-за уголовного преследования в столице парализована евакуаторна служба
16 августа 2021, 17:24
Прокуратура проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА
16 августа 2021, 12:24
В Киеве полицейский четыре года не ходил на работу, но получал зарплату и премии
16 августа 2021, 12:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram