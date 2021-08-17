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17 августа 2021, 12:44 695

Прокуратура проводит обыски по делу о хищении бюджета на строительстве дорог в столице

17 августа 2021, 12:44 695
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Фото: из открытых источников
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В Киеве разоблачили хищение средств на строительстве дорог: следственные действия проводятся по факту нанесения местному бюджету убытков на почти 1,3 миллиона гривен

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Так, согласно материалам следствия, должностными лицами Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской РГА заключены договоры с предприятием по капитальному ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов на территории района.

Отмечается, что после окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых были перечислены средства предприятию.

При этом руководителем подрядной организации в данные акты внесены сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ. Согласно заключению эксперта сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет почти 1,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Согласно этому, 17 августа на основании постановлений суда по месту жительства лиц, которые могут быть причастными к совершению уголовного правонарушения, проводятся обыски.

Напомним, 16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты пол миллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели.

Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.

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