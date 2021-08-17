Полиция изучает обстоятельства сноса инсталляции на Аллее героев Небесной сотни
Полиция изучает обстоятельства сноса инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу столичной полиции
Отмечается, что граждане, которые находились на Аллее, пытались осуществить демонтаж установленной там установки настаивая на ее незаконности. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.
"Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. По окончании проверки событию будет предоставлена правовая квалификация", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве во время демонтажа "советской" инсталляции начались столкновения между активистами и правоохранителями. Активисты из "Нацкорпуса" пришли к Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать "советскую инсталляцию".
Впоследствии "Нацкорпус" начал сносить декорации, не дожидаясь коммунальщиков. После чего на месте завязалась драка с правоохранителями.