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17 августа 2021, 16:27 50

Полиция изучает обстоятельства сноса инсталляции на Аллее героев Небесной сотни

17 августа 2021, 16:27 50
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Полиция изучает обстоятельства сноса инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу столичной полиции

Отмечается, что граждане, которые находились на Аллее, пытались осуществить демонтаж установленной там установки настаивая на ее незаконности. Между ними и правоохранителями произошла потасовка. Информация о наличии пострадавших с обеих сторон уточняется.

"Правоохранители проверяют наличие разрешительных документов на установку конструкции. По окончании проверки событию будет предоставлена правовая квалификация", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве во время демонтажа "советской" инсталляции начались столкновения между активистами и правоохранителями. Активисты из "Нацкорпуса" пришли к Аллее Героев Небесной Сотни, чтобы помочь коммунальщикам демонтировать "советскую инсталляцию".

Впоследствии "Нацкорпус" начал сносить декорации, не дожидаясь коммунальщиков. После чего на месте завязалась драка с правоохранителями.

Киев полиция Небесная Сотня проверки

 
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