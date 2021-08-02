Сегодня в Киеве пропал лидер Беларусского дома в Украине

Фото Беларускі Дом ва Украіне (БДУ)

Сегодня утром глава Беларусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся

Об этом сообщается на Телеграм-канале Беларусского дома в Украине, передает RegioNews.

Из его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно. Как известно, "глухарь" - это звонок, который сбрасывают во время подъема трубки. Организация уже обратилась в Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Подчеркивают, что больше на связь он не выходил.

Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили. Полиции сообщили. На место выехал кинолог, ведутся поиски, - акцентируется в сообщении.

Шишов скрылся в Святошинском районе столицы - туда уже направлены патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось, 25 июля в Одесской области пропал полицейский, который задолжал коллегам $300 тысяч.