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28 июля 2021, 20:29 1927

В Госпогранслужбе подтвердили закрытие границы на въезд в Беларусь

28 июля 2021, 20:29 1927
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Фото: из открытых источников
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Государственная пограничная служба предупредила о временной приостановке пересечения государственной границы на въезд в Беларусь

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По официальному сообщению, которое поступило от Посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе временное приостановление пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на:

  • дипломатов и членов их семей;
  • членов экипажей воздушных и водных судов, а также поездных бригад;
  • близких родственников граждан Беларуси;
  • иностранцев, которые едут в Беларусь учиться;
  • иностранцев, приехавших вакцинироваться от COVID-19.

Напомним, Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.

Ранее сообщалось, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

Госпогранслужба граница контроль Беларусь проезд

 
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