В Госпогранслужбе подтвердили закрытие границы на въезд в Беларусь
Государственная пограничная служба предупредила о временной приостановке пересечения государственной границы на въезд в Беларусь
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По официальному сообщению, которое поступило от Посольства Украины в Республике Беларусь, остается в силе временное приостановление пересечения государственной границы на въезд в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.
Запрет не распространяется на:
- дипломатов и членов их семей;
- членов экипажей воздушных и водных судов, а также поездных бригад;
- близких родственников граждан Беларуси;
- иностранцев, которые едут в Беларусь учиться;
- иностранцев, приехавших вакцинироваться от COVID-19.
Напомним, Лукашенко поручил пограничным войскам Беларуси полностью перекрыть границу с Украиной.
Ранее сообщалось, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.
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