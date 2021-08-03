Главу Белорусского дома Шишова нашли повешенным в столичном парке
Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа утром в одном из киевских парков, неподалеку от места его проживания
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции города Киева.
Полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.
Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов", - добавили правоохранители.
Напомним, 2 августа утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков