Главу Белорусского дома Шишова нашли повешенным в столичном парке

Фото: БДУ

Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа утром в одном из киевских парков, неподалеку от места его проживания

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции города Киева.

Полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов", - добавили правоохранители.

Напомним, 2 августа утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.