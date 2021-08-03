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03 августа 2021, 09:08 951

Главу Белорусского дома Шишова нашли повешенным в столичном парке

03 августа 2021, 09:08 951
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Фото: БДУ
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Главу Белорусского дома в Украине Виталия Шишова нашли повешенным 3 августа утром в одном из киевских парков, неподалеку от места его проживания

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции города Киева.

Полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов", - добавили правоохранители.

Напомним, 2 августа утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Киев смерть Беларусь расследование полиция парк

 
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