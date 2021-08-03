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За Шишовым велась слежка и полиция об этом знала - Белорусский дом в Украине
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03 августа 2021, 11:02 27

За Шишовым велась слежка и полиция об этом знала - Белорусский дом в Украине

03 августа 2021, 11:02 27
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Фото: t.me/beldomua
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Общественная организация "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за ее главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в киевском парке, следили, и что полиция об этом знала

Как пишет RegioNews, об этом общественная организация сообщила в Telegram- канале.

За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - говорится в сообщении.

В БГУ считают, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса".

Напомним, 2 августа утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

3 августа полиция нашла Шишова повешенным в столичном парке.

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