За Шишовым велась слежка и полиция об этом знала - Белорусский дом в Украине

Фото: t.me/beldomua

Общественная организация "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за ее главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в киевском парке, следили, и что полиция об этом знала

Как пишет RegioNews, об этом общественная организация сообщила в Telegram- канале.

За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в Республике Беларусь о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации", - говорится в сообщении.

В БГУ считают, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму беларуса".

Напомним, 2 августа утром глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов вышел, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

3 августа полиция нашла Шишова повешенным в столичном парке.