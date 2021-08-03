Следователи проверяют две версии гибели Шишова - глава Нацполиции

Фото из открытых источников

Следователи проверяют две версии смерти гражданина Беларуси Виталия Шишова, которого нашли повешенным 3 августа - самоубийство или убийство

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сказал во время брифинга, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Следователями проверяются версии совершения преступления, в частности совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства. Это на данный момент, - сказал Клименко.

По его словам, полиция проводит мероприятия для выяснения всех обстоятельств смерти, в том числе планируется проведение следственных экспериментов и ряда экспертиз.

Как сообщалось, вчера в Киеве пропал лидер Беларусского дома в Украине.

Сегодня главу беларусского Дома Шишова нашли повешенным в столичном парке.