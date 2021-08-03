Зеленский держит на контроле расследование убийства главы Белорусского дому Шишова - спикер

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле расследование дела об убийстве гражданина Беларуси, председателя общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова в Киеве

Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

"Мы тщательно следим за выводами полиции, президент, конечно же, держит это дело на контроле", - отметил спикер.

Напомним, что утром 3 августа стало известно, что главу белорусского Дома Шишова нашли повешенным в столичном парке. Полиция начала уголовное производство по статье умышленное убийство и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

В БГУ считают, что смерть Шишова - "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса".