В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в субботу
В городской больнице Краматорска скончался горняк, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в субботу
Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.
В ожоговом отделении городской больницы г. Краматорска скончался еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля, - написал Волынец.
За здоровье еще восьми шахтеров продолжают бороться врачи.
Как сообщалось, в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб. 31 июля около 5 часов утра произошел взрыв на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, в результате которого 10 шахтеров попали в больницы.
Сотрудники полиции начали расследование, открыли дело относительно взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области.
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