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03 августа 2021, 19:01 7

В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в субботу

03 августа 2021, 19:01 7
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Фото из открытых источников
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В городской больнице Краматорска скончался горняк, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в субботу

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.

В ожоговом отделении городской больницы г. Краматорска скончался еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля, - написал Волынец.

За здоровье еще восьми шахтеров продолжают бороться врачи.

Как сообщалось, в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб. 31 июля около 5 часов утра произошел взрыв на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, в результате которого 10 шахтеров попали в больницы.

Сотрудники полиции начали расследование, открыли дело относительно взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области.

шахта взрыв смерть Донецкая область шахтеры

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