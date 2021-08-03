В Краматорске скончался шахтер, пострадавший в результате взрыва на шахте в субботу

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В городской больнице Краматорска скончался горняк, пострадавший в результате взрыва на шахтоуправлении "Покровское" в субботу

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец в Facebook, передает RegioNews.

В ожоговом отделении городской больницы г. Краматорска скончался еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля, - написал Волынец.

За здоровье еще восьми шахтеров продолжают бороться врачи.

Как сообщалось, в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб. 31 июля около 5 часов утра произошел взрыв на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, в результате которого 10 шахтеров попали в больницы.

Сотрудники полиции начали расследование, открыли дело относительно взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области.