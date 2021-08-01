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01 августа 2021, 11:41 806

В Киеве погиб человек: засыпало землей во время копания колодца

01 августа 2021, 11:41 806
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Фото: ГСЧС
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В Дарницком районе столицы во время копания колодца на глубине 4 метров произошел оползень, под которым оказался человек. Спасти жизнь человеку из-за полученных многочисленных травм не удалось 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сообщение об оползне на ул. Садовой, что в Дарницком районе столицы поступило к спасателям в 20:40 31 июля.

Как оказалось, во время копания колодца человека засыпало землей в шахте глубиной около 4 метров. Спасатели приступили к деблокированию пострадавшего, однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Тело мужчины изъяли и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Напомним, недавно на Львовщине под завалом грунта оказался мужчина.

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