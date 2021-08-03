У Краматорську помер шахтар, який постраждав унаслідок вибуху на шахті в суботу
У міській лікарні Краматорська помер гірник, який постраждав унаслідок вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" в суботу
Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець у Facebook, передає RegioNews.
В опіковому відділенні міської лікарні м. Краматорська помер ще один гірник, який постраждав від вибуху на шахтоуправлінні "Покровське". Це друга смерть внаслідок трагедії на шахті "Покровське" 31 липня, - написав Волинець.
За здоров'я ще восьми шахтарів продовжують боротися лікарі.
Як повідомлялося, на Донеччині стався вибух на шахті, один працівник загинув. 31 липня близько 5 години ранку стався вибух на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області, внаслідок якого 10 шахтарів потрапили до лікарень.
Працівники поліції почали розслідування, відкрили справу щодо вибуху на шахті в смт Удачне Покровського району Донецької області.
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