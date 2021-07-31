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31 июля 2021, 18:29 237

Взрыв на шахте под Покровском: аварийную ситуацию ликвидировали

31 июля 2021, 18:29 237
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Фото: из открытых источников
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Аварийную ситуацию, которая возникла в результате взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, удалось ликвидировать

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста", передает RegioNews.

В шахте провели мероприятия по дегазации участка, здоровью и жизни работников ничего не угрожает.

В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления Покровское. Шесть горняков (один — работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На предприятии создана внутренняя комиссия и параллельно будет работать государственная комиссия, которые будут расследовать обстоятельства и причины взрыва.

Напомним, 31 июля около 5 часов утра в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб, 9 попали в больницу.

шахта шахтеры взрыв полиция Уголовная ответственность Донецкая область

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