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31 июля 2021, 13:01 86

Взрыв на шахте под Покровском: полиция проводит расследование, открыли дело

31 июля 2021, 13:01 86
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Фото: из открытых источников
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Работники полиции начали расследование взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва", - говорится в сообщении.

Также по этому факту работники прокуратуры открыли дело с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2021 года, в 5:12, на предприятии ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения", - сообщила прес-служба Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 31 июля около 5 часов утра в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб, 9 попали в больницу.

взрыв уголовное дело полиция шахта Донецкая область

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб
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