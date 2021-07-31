Взрыв на шахте под Покровском: полиция проводит расследование, открыли дело

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

На месте работает следственно-оперативная группа. По факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства взрыва", - говорится в сообщении.

Также по этому факту работники прокуратуры открыли дело с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2021 года, в 5:12, на предприятии ЗАО "Шахтоуправление "Покровское" во время выполнения буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана, в результате чего пострадали 10 горняков. Пострадавших с ожогами различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение КНП "Покровская клиническая больница интенсивного лечения", - сообщила прес-служба Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 31 июля около 5 часов утра в Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб, 9 попали в больницу.