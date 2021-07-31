В Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб

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Сегодня, 31 июля около 5 часов утра произошел взрыв на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, в результате которого 10 шахтеров попали в больницы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализировалы в Центральную районную больницу г. Покровск", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что устанавливаются причины и обстоятельства взрыва на шахте. На месте происшествия работает отделение военизированного горно-спасательного отряда.

Как сообщили в компании "Метинвест", от полученных травм в больнице умер сотрудник подрядной организации, который находился на шахте в момент взрыва. Остальные госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, им оказали медицинскую помощь.

Напомним, 21 июля из аэропорта Львова эвакуировали людей и персонал: искали взрывчатку. Также ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" три торговых центра.