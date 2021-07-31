10:32  31 июля
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 916 новых случаев болезни
10:59  31 июля
В Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб
10:04  31 июля
Сутки на Донбассе: боевики четыре раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
31 июля 2021, 10:59 35

В Донецкой области произошел взрыв на шахте, один работник погиб

31 июля 2021, 10:59 35
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 31 июля около 5 часов утра произошел взрыв на шахте в пгт Удачное Покровского района Донецкой области, в результате которого 10 шахтеров попали в больницы

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Взрыв произошел примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 м. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 10 горняков, которых сейчас госпитализировалы в Центральную районную больницу г. Покровск", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что устанавливаются причины и обстоятельства взрыва на шахте. На месте происшествия работает отделение военизированного горно-спасательного отряда.

Как сообщили в компании "Метинвест", от полученных травм в больнице умер сотрудник подрядной организации, который находился на шахте в момент взрыва. Остальные госпитализированные находятся под медицинским наблюдением, им оказали медицинскую помощь.

Напомним, 21 июля из аэропорта Львова эвакуировали людей и персонал: искали взрывчатку. Также ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" три торговых центра.

шахтеры взрыв шахта Донецкая область больница

"Террориста", взорвавшего два почтомата, задержали в Черновцах
30 июля 2021, 13:17
Нацполиция вскрыла "схему" присвоения средств на ликвидации государственных шахт
30 июля 2021, 12:01
Из-за взрывов в почтоматах почтовый оператор будет проверять посылки рентгеном
30 июля 2021, 11:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua