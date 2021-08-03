На Львовщине жены шахтеров устроили акцию протеста из-за долгов по зарплате

Фото: suspilne

В городе Сокале Львовской области жены шахтеров вместе с детьми пришли к зданию ГП "Львовуголь". Они требуют, чтобы шахтерам выплатили задолженность по зарплате

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Суспильне".

Женщины шахтеров совершили шествие от въезда в город Сокаль к зданию ГП "Львовуголь". Там собралось около 100 участников акции протеста. Среди них матери, жены шахтеров вместе с детьми и работники шахты", - говорится в сообщении.

Они требуют выплатить деньги, которые их мужья заработали.

По словам участника акции, из-за недостатка денег некоторым помогают родители на пенсии. "На всех шахтах такая ситуация: уголь добывается, продается, а денег где-то нет. Как мы должны жить?",- говорит шахтер.

Участники протеста планируют 4 августа осуществить шествие к зданию Львовской облгосадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на шахте погиб горняк.