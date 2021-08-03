Украинский Крым никогда не будет российской территорией - Зеленский

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский уверен, что Крым будет освобожден от оккупации. Это украинская земля, он никогда не будет российской территорией

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дом", передает RegioNews.

Люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - это детство, для тебя эти рапаны - вкусные. Они не будут здесь. Их поколения расти здесь не будут... Это никогда не будет российской территорией, просто никогда", - заявил Зеленский.

Президент заверил, что Крым рано или поздно будет освобожден от оккупации, и все его жители вернутся домой - вопрос только времени.

Ранее сообщалось, что уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.