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03 августа 2021, 12:19 21

Украинский Крым никогда не будет российской территорией - Зеленский

03 августа 2021, 12:19 21
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский уверен, что Крым будет освобожден от оккупации. Это украинская земля, он никогда не будет российской территорией

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дом", передает RegioNews.

Люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море - это детство, для тебя эти рапаны - вкусные. Они не будут здесь. Их поколения расти здесь не будут... Это никогда не будет российской территорией, просто никогда", - заявил Зеленский.

Президент заверил, что Крым рано или поздно будет освобожден от оккупации, и все его жители вернутся домой - вопрос только времени.

Ранее сообщалось, что уже 28 государств и международных организаций подтвердили участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве.

Украина Крым оккупация оккупанты президент татары

 
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