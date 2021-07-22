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22 июля 2021, 11:17 8

Зеленский подписал закон об отмене штрафов с нарушения порядка въезда\выезда из ОРДЛО

22 июля 2021, 11:17 8
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене штрафов за нарушение порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории

Об этом пишет Regionews со ссылкой на пресс - службу главы государства.

Документ предусматривает, что к гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда/выезда не применяются штрафіные санкции

Отмечается, что не применяется административная ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее, если такие нарушения наступили по основаниям гуманитарного характера, которые определены Кабмином.

Напомним, в июне для жителей ОРДЛО и Крыма отменили самоизоляцию и COVID-тесты.

президент ОРДЛО санкции штраф карантин

 
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