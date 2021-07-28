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28 июля 2021, 14:46 1151

Украина меняет правила въезда для граждан и иностранцев

28 июля 2021, 14:46 1151
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Фото: из открытых источников
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В связи с массовым распространением в мире штамма коронавирусной инфекции "Дельта" Украина ужесточает правила въезда на территорию государства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Так, новые правила въезда касаются как иностранцев, так и украинцев. Эти правила пересечения границы вступят в силу через 7 дней после публикации соответствующего постановления.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, для украинцев, выехавших за границу до вступления постановления в силу, проезд будет без препятствий.

Люди, которые выехали за рубеж после вступления в силу постановления, будут пересекать границу беспрепятственно в случае хотя бы одной прививки от COVID. Для иностранцев и граждан без прививки будет самоизоляция с приложением "Вдома", - сообщил Ляшко.

В частности, остается в силе требование для иностранцев иметь при себе отрицательный тест на COVID, страховой полис, а в случае отсутствия полного курса вакцинации - будет предложено установить приложение "Вдома".

Отмечается, что приложение начнет контролировать самоизоляцию только через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный тест уже в стране. В случае положительного теста необходимо будет идти на самоизоляцию или на лечение.

Ранее сообщалось, что в Украине уже сделали 5 млн прививок против COVID-19, из них 2 млн - в июле.

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