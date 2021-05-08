СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса - СМИ

3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы

3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает ""Громадське" со ссылкой на адвоката и жену Чауса, передает RegioNews.

По словам адвоката Александра Вишневого, мать Николая Чауса 7 мая допрашивали сотрудники СБУ, также она общалась со следователем.

Ранее жена Чауса Светлана обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Последний раз его видели в Молдове, и по ее словам, экс-судья не собирался уклоняться от правосудия.

Как сообщает "Украинская правда", в СБУ подтвердили, что расследуют уголовное дело по факту похищения Чауса в Молдове и незаконной переправки его через границу.

Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. По признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас другие данные разглашению не подлежат", - цитирует издание пресс-службу СБУ.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долл. Тогда он стал фигурантом еще одного скандала, когда правоохранители нашли на участке судьи закопанные в банках значительные суммы наличности.

Уже в сентябре того же года Рада поддержала представление Генпрокуратуры о задержании и аресте судьи Чауса, однако он бежал из Украины и находился в международном розыске.

3 апреля группа неизвестных похитила бывшего судью Чауса в центре Кишинева. Молдавские СМИ и правоохранители заявляли, что его вывезли в Украину.