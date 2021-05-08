10:26  08 мая
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 8 710 новых случаев болезни
12:36  08 мая
В Одессе разоблачили ботоферму, которая занималась пропагандой сепаратизма
09:59  08 мая
Обострение в зоне ООС: боевики снова стреляли из запрещенного оружия
UA | RU
UA | RU
08 мая 2021, 12:07 343

СБУ возбудила дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса - СМИ

08 мая 2021, 12:07 343
Читайте також українською мовою
3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы
3 апреля группа неизвестных похитила его в центре столицы Молдовы
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту исчезновения в Молдове бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает ""Громадське" со ссылкой на адвоката и жену Чауса, передает RegioNews.

По словам адвоката Александра Вишневого, мать Николая Чауса 7 мая допрашивали сотрудники СБУ, также она общалась со следователем.

Ранее жена Чауса Светлана обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа. Последний раз его видели в Молдове, и по ее словам, экс-судья не собирался уклоняться от правосудия.

Как сообщает "Украинская правда", в СБУ подтвердили, что расследуют уголовное дело по факту похищения Чауса в Молдове и незаконной переправки его через границу.

Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения экс-судьи Николая Чауса и незаконной переправки его через государственную границу. По признакам преступлений, предусмотренных статьями 146 и 332 Уголовного кодекса Украины. Сейчас другие данные разглашению не подлежат", - цитирует издание пресс-службу СБУ.

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тыс. долл. Тогда он стал фигурантом еще одного скандала, когда правоохранители нашли на участке судьи закопанные в банках значительные суммы наличности.

Уже в сентябре того же года Рада поддержала представление Генпрокуратуры о задержании и аресте судьи Чауса, однако он бежал из Украины и находился в международном розыске.

3 апреля группа неизвестных похитила бывшего судью Чауса в центре Кишинева. Молдавские СМИ и правоохранители заявляли, что его вывезли в Украину.

Украина СБУ судьи уголовное дело судья похищение судья Чаус

В Украине сегодня отмечают День памяти и примирения
08 мая 2021, 10:58
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксировали 8 710 новых случаев болезни
08 мая 2021, 10:26
В Киеве полицейский похитил сумку с деньгами у мужчины, который упал с самоката
07 мая 2021, 18:20
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Тигипко 2.0. Зачем Колесников создает новую партию
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Все публикации »
Юрий Чевордов
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua