Адвокат Чауса рассказал, где находится бывший судья и имеет ли статус задержанного

Фото: Marian Kushnik/RFE-RL

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится под защитой Службы безопасности Украины и не является пока задержанным правоохранителями

Как передает RegioNews, об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец, которому удалось встретиться с Чаусом.

О деталях своей первой встречи с Чаусом он рассказал в видеообращении. Так, по его словам, Чаус находится в плохом состоянии и ему может угрожать опасность.

Я с ним пообщался, его состояние, честно говоря, не очень. Поэтому я прекрасно понимаю Службу безопасности Украины и, на мой взгляд, ему действительно угрожает опасность”, - рассказал адвокат.

Как отмечает адвокат, сейчас Чаус получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ”, – подчеркнул Кравец.

Адвокат выразил надежду, что "первые лица государства найдут в себе смелость взять на себя ответственность и с максимальным соблюдением прав человека решить этот вопрос". Сейчас адвокат сообщил, что будет заниматься подготовкой всех необходимых документов, чтобы обеспечить Чауса правовой помощью.

Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждал, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

30 июля 2021 года пропавший судья Чаус нашелся в Винницкой области, сотрудники СБУ забрали его в полицейских и вывезли в Киев несмотря на требования НАБУ передать им Чауса для допроса.

31 июля СБУ заявляет, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а он сам связался с работниками спецслужбы.