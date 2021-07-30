НАБУ требует от СБУ выдать скандального экс-судью Чауса

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook НАБУ

Отмечается, что бюро нашло автомобили, которыми работники #СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, "однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на вул. Владимирскую, 33"

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное служебное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - добавляют в НАБУ

Напомним, что Чауса нашли в одном из сел Винницкой области. Позже его адвокат заявил, что работники СБУ доставляют его в Киев для избрания меры пресечения

8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального екс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.