НАБУ требует от СБУ выдать скандального экс-судью Чауса
Национальное антикоррупционное бюро требует от Службы безопасности Украины передать ответственным работникам НАБУ найденного сегодня бывшего судью Николая Чауса
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook НАБУ
Отмечается, что бюро нашло автомобили, которыми работники #СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, "однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на вул. Владимирскую, 33"
"Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное служебное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - добавляют в НАБУ
Напомним, что Чауса нашли в одном из сел Винницкой области. Позже его адвокат заявил, что работники СБУ доставляют его в Киев для избрания меры пресечения
8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального екс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.
17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.