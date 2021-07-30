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30 июля 2021, 16:00 40

НАБУ проверяет информацию о том, что пропавший судья Чаус нашелся в Винницкой области

30 июля 2021, 16:00 40
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Фото из открытых источников
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В одном из сел Винницкой области якобы нашелся пропавший бывший судья Николай Чаус. Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Известно, что Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. Он сбежал из страны после того, как у него возле дома выкопали банки с 150 000 долларов.

В начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он в течение нескольких лет пытался получить там политическое убежище, но в итоге ему отказали.

По версии молдавской стороны, к похищению якобы причастны украинские спецслужбы. Официальный Киев не подтверждал эту версию.

Как сообщалось, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждает, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

похищение НАБУ проверки информация судья Чаус

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