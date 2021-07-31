В СБУ подтвердили, что Чаус у них, однако отрицают похищение

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Служба безопасности Украины заявляет, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а он сам связался с работниками спецслужбы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Вчера на горячую линию Службы безопасности обратился человек, еоторый сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ. Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь из-за тяжелого физического и морального состояния после длительного лишения свободы.

Силовики утверждают, что об этом сообщили жене Чауса, и следователи контактируют с его родственниками.

Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили", - добавили в СБУ.

Там назвали манипуляциями "любые попытки представить обществу информацию в другом ключе", и напомнили, что именно СБУ с мая 2021 года осуществляет досудебное расследование уголовного дела по фактам похищения судьи Чауса в Молдове.

Напомним, 8 мая СБУ открыла дело по факту исчезновения скандального экс-судьи Чауса. 3 апреля группа неизвестных лиц похитила его в центре столицы Молдовы.

17 мая скандальный экс-судья Чаус впервые после исчезновения записал видеообращение. Он утверждал, что его похищали, но не сейчас, а в 2016 году.

30 июля 2021 года пропавший судья Чаус нашелся в Винницкой области, сотрудники СБУ забрали его в полицейских и вывезли в Киев несмотря на требования НАБУ передать им Чауса для допроса.