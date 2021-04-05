В Киеве задержали 18-летнюю девушку, которая продавала фальшивые пропуска в общественный транспорт

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен

Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили в Киеве 18-летнюю жительницу столицы, которая хотела сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте во время локдауна.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, информирует RegioNews.

"Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети "Facebook" информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц м. Киева", — рассказали в прокуратуре.

Стоимость спецбилета составляла 200 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.