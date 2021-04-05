09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
08:11  05 апреля
За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 13:40 3797

В Киеве задержали 18-летнюю девушку, которая продавала фальшивые пропуска в общественный транспорт

05 апреля 2021, 13:40 3797
Читайте також українською мовою
Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен
Стоимость спецпропуска составляла 200 гривен
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили в Киеве 18-летнюю жительницу столицы, которая хотела сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте во время локдауна.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, информирует RegioNews.

"Досудебным расследованием установлено, что девушка разместила в социальной сети "Facebook" информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц м. Киева", — рассказали в прокуратуре.

Стоимость спецбилета составляла 200 гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (подделка иного официального документа) и решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве ввели более жесткие карантинные ограничения, которые будут действовать до 16 апреля. Среди основных запретов: общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам, а школы и детские сады переходят на дистанционное обучение.

коронавирус Украина Киев карантин транспорт

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram