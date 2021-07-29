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29 июля 2021, 15:58 31

Пограничники задержали россиянина который предлагал за въезд в Украину тысячу долларов

29 июля 2021, 15:58 31
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Фото из открытых источников
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Пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» россиянина, который предложил тысячу долларов за пересечение границы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Двое граждан РФ прибыли в пункт пропуска "Борисполь" рейсом "Стамбул – Киев". Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедить украинских пограничников о цели своей поездки. Иностранцам отказали в праве въезда на территорию Украины", - отмечается в сообщении

Один из путешественников, 24-летний мужчина, решил уладить вопрос с помощью взятки. Он предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1000 долларов

Отмечается, что пограничник попытку подкупить его задокументировал на видеокамеру.

После передачи средств россиянина в Украину пропустили, но из аэропорта он вышел в сопровождении полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Другой россиянин выбыл из Украины обратно в Стамбул.

Напомним, что в марте 2020 в Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей

РФ взятка полиция Уголовная ответственность Госпогранслужба

 
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