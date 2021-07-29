Пограничники задержали россиянина который предлагал за въезд в Украину тысячу долларов
Пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» россиянина, который предложил тысячу долларов за пересечение границы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Двое граждан РФ прибыли в пункт пропуска "Борисполь" рейсом "Стамбул – Киев". Пассажиры с паспортами страны-агрессора не смогли убедить украинских пограничников о цели своей поездки. Иностранцам отказали в праве въезда на территорию Украины", - отмечается в сообщении
Один из путешественников, 24-летний мужчина, решил уладить вопрос с помощью взятки. Он предложил военнослужащему Госпогранслужбы 1000 долларов
Отмечается, что пограничник попытку подкупить его задокументировал на видеокамеру.
После передачи средств россиянина в Украину пропустили, но из аэропорта он вышел в сопровождении полиции.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Другой россиянин выбыл из Украины обратно в Стамбул.
Напомним, что в марте 2020 в Донецкой области россиянин и украинка пытались "купить" пограничников за 50 тысяч рублей