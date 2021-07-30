09:31  30 июля
На территории психиатрической больницы в Киеве произошел взрыв: погиб парень
14:22  30 июля
На Черниговщине из-за детских игр с огнем сгорели два дома и автомобиль
08:11  30 июля
Боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе
UA | RU
UA | RU
30 июля 2021, 13:59 200

В Хмельницкой области нашли мужчину, который исчез четыре месяца назад

30 июля 2021, 13:59 200
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области разыскали 63-летнего мужчину, который еще в марте 2021 года ушел из дома и не вернулся

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции, пишет RegioNews.

Сообщается, что мужчина из села Норилов, страдающий провалами в памяти, в марте ушел из дома и загадочно исчез. Сестра мужчины сначала искала его самостоятельно, однако затем обратилась в полицию.

Во время первоочередных мероприятий полиции не удалось разыскать мужчину. Однако офицер Ямпольской ТГ, на территории обслуживания которого проживал пропавший, не прекращал активные поиски, ему и удалось разыскать мужчину.

Как оказалось, 63-летний мужчина сначала путешествовал по Украине. Затем он приехал в Ковельский район Волынской области, где мужчине вызвали медиков. Именно в больнице правоохранители и разыскали пропавшего.

Мужчина не помнит, почему он ушел из дома, однако был рад вернуться в родное село.

Напомним, 29 июля утром в Киеве в торговом центре произошел взрыв поштомату в Оболонском районе - это сделал неизвестный мужчина.

Украина полиция происшествия инцидент Хмельницкая область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua