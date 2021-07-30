В Хмельницкой области нашли мужчину, который исчез четыре месяца назад

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В Хмельницкой области разыскали 63-летнего мужчину, который еще в марте 2021 года ушел из дома и не вернулся

Об этом сообщили в Шепетовском районном управлении полиции, пишет RegioNews.

Сообщается, что мужчина из села Норилов, страдающий провалами в памяти, в марте ушел из дома и загадочно исчез. Сестра мужчины сначала искала его самостоятельно, однако затем обратилась в полицию.

Во время первоочередных мероприятий полиции не удалось разыскать мужчину. Однако офицер Ямпольской ТГ, на территории обслуживания которого проживал пропавший, не прекращал активные поиски, ему и удалось разыскать мужчину.

Как оказалось, 63-летний мужчина сначала путешествовал по Украине. Затем он приехал в Ковельский район Волынской области, где мужчине вызвали медиков. Именно в больнице правоохранители и разыскали пропавшего.

Мужчина не помнит, почему он ушел из дома, однако был рад вернуться в родное село.

Напомним, 29 июля утром в Киеве в торговом центре произошел взрыв поштомату в Оболонском районе - это сделал неизвестный мужчина.