Від фальшивих ПЛР-тестів - до дипломів вузів: на Хмельниччині затримали групу підробників документів

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На Хмельниччині поліцейські викрили групу осіб у виготовленні підроблених документів із голограмами

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає RegioNews.

У друкарні, в якій зловмисники виготовляли фальшиві документи, поліцейські вилучили дипломи, різноманітні посвідчення, мокрі печатки різних установ, у тому числі інших держав, а також сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів.

Співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави, Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України спільно зі слідчими Деснянського районного управління столичної поліції викрили 31-річного чоловіка, який організував злочинну діяльність із виготовлення та продажу підроблених документів. До "роботи" він долучив двох спільників, - йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники облаштували в місті Кам’янець-Подільський, що на Хмельниччині, друкарню з виготовлення підробок. Фігуранти друкували дипломи про вищу та середню спеціальну освіту різних навчальних закладів за напрямками журналістика, медицина, освіта тощо.

Окрім того, підпільно виготовляли сертифікати про вакцинування від COVID-19 та довідки негативних результатів ПЛР-тестів.

Продаж фальшивих документів та мокрих печаток зловмисники здійснювали через інтернет-платформу оголошень та в соціальних мережах.

27 липня поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів та у виробничих приміщеннях. У результаті вилучили гроші, журналістські посвідчення, а також дипломи за спеціальністю – журналіст. Окрім того, виявили мокрі печатки різних міністерств, медичних закладів, приватних лабораторій, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та довідки про негативні результати ПЛР-тестів, - повідомляють у поліції.

Водночас правоохоронці вилучили "чорнові записи", комп’ютерну техніку, на якій містилося програмне забезпечення для виготовлення документів зі зразками дипломів.

Слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Наразі організатора затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання про оголошення йому підозри.

Як повідомлялося, у Львові видавали фальшиві COVID-довідки про відсутність хвороби.

Також у квітні у Києві затримали 18-річну дівчину, яка продавала фальшиві перепустки в громадський транспорт.