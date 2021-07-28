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28 июля 2021, 15:40 493

Правоохранители Киевской области проверяют информацию о минировании ЧАЭС

28 июля 2021, 15:40 493
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Фото из открытых источников
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Правоохранители Киевской области проверяют анонимное сообщение о минировании Чернобыльской атомной электростанции, которое поступило на электронную почту ЧАЭС

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киевской области, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Информация о том, что произойдет взрыв, поступила на электронную почту ЧАЭС. Сотрудники сообщили об этом в полицию и СБУ. Сейчас происходит проверка информации, на месте работают взрывотехники, кинологи, ГСЧС, - сообщили в полиции.

Ранее член Общественного совета при Государственном агентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что ЧАЭС "в очередной раз "заминировали", из-за чего все КПП Чернобыльской зоны перекрыты на въезд.

Это притормозило работу предприятий Чернобыльской зоны. Сотни туристов вынужденно ожидают завершения мер по безопасности. Большинство групп уже успели заехать в 30 км зону на момент сообщения, но далее к центру зоны в Припять, Чернобыль-2 и ЧАЭС попасть они не могут, - написал Емельяненко в Facebook.

Он отметил, что обычно сообщениями о минировании ЧАЭС "развлекаются" сталкеры.

Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения, - подчеркнул член Общественного совета.

Позже в пресс-службе Государственного агентства уточнили, что сразу же после поступления информации о минировании был создан оперативный штаб в составе представителей эксплуатирующей организации и подразделений СБУ, НПУ, НГУ, ГСЧС, который осуществляет управление проверкой этого сообщения.

На предприятии объявлен режим аварийной готовности, приняты необходимые меры по защите персонала, выполняют запланированные меры по предотвращению террористической угрозы, - резюмируют в Госагенстве.

Как сообщалось, 21 июля из аэропорта Львова эвакуировали людей и персонал: искали взрывчатку.

Ранее, 6 июля, в Киеве "заминировали" три торговых центра.

минирование ЧАЭС полиция проверки Чернобыль

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