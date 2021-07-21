Из аэропорта Львова эвакуировали людей и персонал: ищут взрывчатку

Полицейские проверяют сообщения о заминировании аэропорта во Львове. Пассажиров и сотрудников аэропорта эвакуировали.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

Как отмечается в сообщении, около 9.25, в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого о том, что на территории аэропорта обнаружено подозрительную сумку, в которой может быть взрывчатка.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовщины., а также патрульные полицейские. Проводится эвакуация работников и пассажиров, полицейские обследуют помещения аэропорта и прилегающую территорию", - добавляют в полиции.

Напомним, что 6 июля сообщение о минировании здания Киевского горсовета не подтвердилось