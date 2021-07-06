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06 июля 2021, 17:34 52

В Киеве "заминировали" три торговых центра

06 июля 2021, 17:34 52
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Фото из открытых источников
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К столичным правоохранителям 6 июля поступило сообщение о минировании трех торговых центров

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина"рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

"Да, поступили сообщения о минировании трех торговых центров: Оушен Плаза, Метроград, Гуливер", - заявили в полиции.

Правоохранители эвакуировали работников и посетителей заведений. Информацию о минировании проверяют.

Напомним, сегодня также "заминировали" КГГА. Злоумышленник требовал выкуп в 0,5 биткоина.

Известно, что накануне в Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Украина Киев минирование полиция Столица

 
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