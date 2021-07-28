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28 липня 2021, 15:40 35

Правоохоронці Київщини перевіряють інформацію про мінування ЧАЕС

28 липня 2021, 15:40 35
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Фото з відкритих джерел
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Правоохоронці Київської області перевіряють анонімне повідомлення про мінування Чорнобильської атомної електростанції, яке надійшло на електронну пошту ЧАЕС

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Київської області, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Інформація про те, що станеться вибух, надійшла на електронну пошту ЧАЕС. Співробітники повідомили про це до поліції та СБУ. Наразі відбувається перевірка інформації, на місці працюють вибухотехніки, кінологи, ДСНС, - повідомили в поліції.

Раніше член громадської ради при Державному агентстві України з питань управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко повідомив, що ЧАЕС "укотре "замінували", через що всі КПП Чорнобильської зони перекриті на в'їзд.

Це пригальмувало роботу підприємств Чорнобильської зони. Сотні туристів вимушено очікують завершення заходів із безпеки. Більшість груп уже встигли заїхати до 30 км зони на момент повідомлення, але далі до центру зони у Прип'ять, Чорнобиль-2 і ЧАЕС потрапити вони не можуть, - написав Ємельяненко у Facebook.

Він зазначив, що зазвичай повідомленнями про мінування ЧАЕС "розважаються" сталкери.

Я припускаю, що це може бути прямо пов'язано з останніми змінами законодавства про криміналізацію статті за нелегальне проникнення до зони відчуження, - наголосив член громадської ради.

Пізніше в пресслужбі Державного агентства уточнили, що відразу ж після надходження інформації про мінування було створено оперативний штаб у складі представників експлуатуючої організації і підрозділів СБУ, НПУ, НГУ, ДСНС, який здійснює управління перевіркою цього повідомлення.

На підприємстві оголошено режим аварійної готовності, вжито необхідних заходів щодо захисту персоналу, виконують заплановані заходи щодо запобігання терористичній загрозі, - резюмують у Держагенстві.

Як повідомлялося, 21 липня з аеропорту Львова евакуювали людей та персонал: шукали вибухівку.

Раніше, 6 липня, у Києві "замінували" три торгові центри.

мінування ЧАЕС поліція перевірки Чорнобиль

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