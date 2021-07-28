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28 июля 2021, 13:05 14

Полиция вновь ограничила въезд фур в столицу

28 июля 2021, 13:05 14
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Фото из открытых источников
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Въезд в Киев тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой

Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм канал Патрульной полиции Киева

"Въезд крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из - за превышения дневной температуры воздуха более +28°С", - отмечается в сообщении

Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, что полиция накануне тоже ограничивала въезд крупногабаритного транспорта в Киев из-за жары.

полиция Фура Киев температура

 
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