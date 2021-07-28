Полиция вновь ограничила въезд фур в столицу
Въезд в Киев тяжеловесного транспорта ограничен в связи с жарой
Об этом пишет Regionews со ссылкой на телеграмм канал Патрульной полиции Киева
"Въезд крупногабаритного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из - за превышения дневной температуры воздуха более +28°С", - отмечается в сообщении
Отмечается, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).
Напомним, что полиция накануне тоже ограничивала въезд крупногабаритного транспорта в Киев из-за жары.
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