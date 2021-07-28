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28 июля 2021, 14:27 108

Полиция расследует массовое отравление детей в гостинице в Одесской области

28 июля 2021, 14:27 108
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В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, приехавших из Киевской области на отдых к морю

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции № 2, передает RegioNews.

Вчера, 27 июля, в Овидиопольскую больницу попали девять гимнасток в возрасте от восьми до четырнадцати лет, которые в составе группы вместе с тренером приехали на отдых и поселились на территории одного из отелей в Грибовке. У всех были одинаковые симптомы отравления.

Детям оказали медицинскую помощь, отобрали у них анализы, чтобы проверить наличие и вид в организме инфекции, и отпустили на амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины отравления устанавливаются.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины, - сообщают правоохранители.

Как сообщалось, Госпродпотребслужба расследует вспышку кишечной инфекции среди детей в Одесской области. Из отеля в Одесской области госпитализировали 9 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию, начато расследование.

Ранее стало известно, что в одесской больнице дети отравились едой. В Одессе пятеро маленьких пациентов отравились супом из столовой медучреждения.

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