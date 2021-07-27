В одесской больнице дети отравились едой
В Одессе пятеро маленьких пациентов отравились супом из столовой медучреждения
Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесской ОГА Людмила Мельничук.
Она рассказала, что детям в возрасте от 4 до 7 лет, которые находились в неврологическом отделении медучреждения, стало плохо когда они попробовали больничную еду, а именно после обеда.
Специалисты предполагают, что в отравлении пятерых детей виноват поставщик пищи. Мельничук отметила, что компания, которая поставляет питание в детскую больницу, уже извинялись перед родителями за этот инцидент.
Напомним, недавно на Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"