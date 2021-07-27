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27 июля 2021, 14:13 168

В одесской больнице дети отравились едой

27 июля 2021, 14:13 168
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Фото: из открытых источников
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В Одессе пятеро маленьких пациентов отравились супом из столовой медучреждения

Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесской ОГА Людмила Мельничук.

Она рассказала, что детям в возрасте от 4 до 7 лет, которые находились в неврологическом отделении медучреждения, стало плохо когда они попробовали больничную еду, а именно после обеда.

Специалисты предполагают, что в отравлении пятерых детей виноват поставщик пищи. Мельничук отметила, что компания, которая поставляет питание в детскую больницу, уже извинялись перед родителями за этот инцидент.

Напомним, недавно на Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере.

отравление медики дети Одесская область больница

 
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