В одесской больнице дети отравились едой

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Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Одесской ОГА Людмила Мельничук.

Она рассказала, что детям в возрасте от 4 до 7 лет, которые находились в неврологическом отделении медучреждения, стало плохо когда они попробовали больничную еду, а именно после обеда.

Специалисты предполагают, что в отравлении пятерых детей виноват поставщик пищи. Мельничук отметила, что компания, которая поставляет питание в детскую больницу, уже извинялись перед родителями за этот инцидент.

Напомним, недавно на Прикарпатье 16 детей попали в больницу из-за отравления в лагере.