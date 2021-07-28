Поліція розслідує масове отруєння дітей в готелі на Одещині

На Одещині правоохоронці розслідують обставини отруєння дітей, які приїхали з Київщини на відпочинок до моря

Про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 2, передає RegioNews.

Вчора, 27 липня, до Овідіопольської лікарні потрапили дев’ять гімнасток віком від восьми до чотирнадцяти років, які у складі групи разом з тренером приїхали на відпочинок та оселилися на території одного з готелів у Грибівці. В усіх були однакові симптоми отруєння.

Дітям надали медичну допомогу, відібрали у них аналізи, щоб перевірити наявність та вид в організмі інфекції, і відпустили на амбулаторне лікування. Обставини та причини отруєння встановлюються.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України, - повідомляють правоохоронці.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба розслідує спалах кишкової інфекції серед дітей на Одещині. Із готелю в Одеській області госпіталізували 9 дітей з підозрою на гостру кишкову інфекцію, розпочато розслідування.

Раніше стало відомо, що в одеській лікарні діти отруїлися їжею. В Одесі п'ятеро маленьких пацієнтів отруїлися супом з їдальні медзакладу.