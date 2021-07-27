12:54  27 июля
На Херсонщине все еще фиксируют пиковые нагрузки в COVID-больницах
13:41  27 июля
СБУ подозревает руководство АРМА в коррупции: шестерым лицам объявлено подозрение
08:11  27 июля
Сутки на Донбассе: зафиксировано 15 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
27 июля 2021, 11:41 69

В Мариуполе двухлетняя девочка попала в больницу наглотавшись таблеток

27 июля 2021, 11:41 69
Читайте також українською мовою
Фото: Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Мариуполе 2-летняя девочка попала в больницу из-за отравления медикаментами. Ребенок выпил шесть таблеток для лечения почек

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание MRPL.CITY.

Инцидент произошел вечером, 26 июля, в доме по проспекту Металлургов, 96.

Девочку "скорая" доставила в Мариупольское территориальное медицинское отделение здоровья.

Ребенок выпил шесть таблеток канефрона по неосторожности. Девочку госпитализировали в детскую больницу для наблюдения", - сообщили медики.

Напомним, в Чернигове госпитализировали девятиклассницу из-за отравления таблетками.

медики лечение дети отравление Мариуполь

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua