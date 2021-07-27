В Мариуполе двухлетняя девочка попала в больницу наглотавшись таблеток
В Мариуполе 2-летняя девочка попала в больницу из-за отравления медикаментами. Ребенок выпил шесть таблеток для лечения почек
Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание MRPL.CITY.
Инцидент произошел вечером, 26 июля, в доме по проспекту Металлургов, 96.
Девочку "скорая" доставила в Мариупольское территориальное медицинское отделение здоровья.
Ребенок выпил шесть таблеток канефрона по неосторожности. Девочку госпитализировали в детскую больницу для наблюдения", - сообщили медики.
Напомним, в Чернигове госпитализировали девятиклассницу из-за отравления таблетками.
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