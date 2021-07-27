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27 июля 2021, 19:53 1868

Правительство даст по 2 тыс. грн на ребенка многодетным семьям до 1 сентября

27 июля 2021, 19:53 1868
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины перед новым учебным годом выделит помощь малообеспеченным многодетным семьям. Они получат по 2 тыс. грн на ребенка

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров во время брифинга, передает RegioNews.

По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление до 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким семьям готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому чтобы облегчить им подготовку к началу учебного года правительство готово выделить по 2 тыс. грн на ребенка, — рассказал Никифоров.

По его словам, планируется выделение около 300 млн грн на 150 тыс. детей.

Постановление проходит последние согласования, но оно должно появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, — сказал Никифоров.

Как сообщалось, 7 июля в Кабмине рассказали, на сколько увеличат помощь на тяжелобольных детей. Уже со следующего года в Украине возрастет помощь на тяжелобольных детей без установленной инвалидности.

Раньше Рада приняла закон, который предусматривает компенсации за задержки пенсий и зарплат.

Кабмин помощь дети социальные выплаты Сергей Никифоров

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