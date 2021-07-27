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27 июля 2021, 20:26 25

Госпродпотребслужба расследует вспышку кишечной инфекции среди детей в Одесской области

27 июля 2021, 20:26 25
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Фото из открытых источников
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Из отеля в Одесской области госпитализировали 9 детей с подозрением на острую кишечную инфекцию, начато расследование

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает RegioNews.

В инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской больницы с подозрением на острую кишечную инфекцию доставлены 9 малолетних постояльцев одного из отелей Одесской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По состоянию на 27.07.2021 в инфекционное отделение Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" госпитализированы 9 детей в возрасте до 15 лет, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по предварительным оперативным данным, заболели дети, прибывшие на отдых из Киева в составе группы численностью 90 человек, которые проживали в отеле "BUGAS SEA VIEW" и питались в ресторане отеля.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Овидиопольским управлением Главного управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения соответствующих лабораторных исследований. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается. Об итогах будет сообщено дополнительно, - отмечают в Госпродпотребслужбе.

Как сообщалось сегодня, в одесской больнице дети отравились едой.

Ранее, 23 июля на Прикарпатье приостановили работу комплекса, где отравились дети: выявлено более 60 нарушений.

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