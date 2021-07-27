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27 июля 2021, 19:30 133

На Буковине бывший милиционер продавал наркотики: на 200 тыс. грн ежемесячно

27 июля 2021, 19:30 133
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Фото Нацполиции
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Правоохранители разоблачили преступную группу за сбыт амфетамина на Буковине и Прикарпатье. Трое жителей Черновицкой области во главе с бывшим сотрудником милиции сбывали наркотические вещества на территории двух областей

Об этом сообщает департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Ежемесячно злоумышленники продавали до 1 500 доз амфетамина на сумму около 200 тысяч гривен.

Осенью прошлого года к оперативникам Управления борьбы с наркопреступностью в Черновицкой области ГСН НПУ поступила информация о деятельности преступной группы, которая занимается распространением наркотиков.

Известно, что наркобизнес организовал 34-летний житель Кицманского района – бывший милиционер, уволенный со службы в 2012 году. Его доверенным лицом был 27-летний брат, который для увеличения прибыли выращивал элитного сорта растения конопли на придомовой территории. Для сбыта наркотиков лидер группировки привлек еще двух мужчин в возрасте 35-ти и 43-х лет, - говорится в сообщении.

Организатор лично заказывал оптовыми партиями психотропное вещество амфетамин через Интернет. Вместе с другими членами группы фасовали товар на "дозы" и сбывали клиентам "из рук в руки" на территории Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Чтобы скрыть преступную деятельность, они постоянно меняли места хранения наркотиков и маршруты перевозки.

За месяц злоумышленники сбывали до 1 500 доз, а их заработок достигал около 200 тысяч гривен.

В субботу, 24 июля, полицейские Буковины совместно с коллегами из Прикарпатья при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД провели одновременно 11 санкционированных обысков по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Всего изъято почти килограмм каннабиса, 204 свертка и два пакета с амфетамином, растения конопли, деньги в национальной и иностранной валюте, а также весы и мобильные телефоны, - сообщают в полиции.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятых веществ по ценам "черного рынка" составляет около 400 000 гривен.

Злоумышленникам инкриминируют ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 21 июля СБУ задержала наркокурьера, который пытался провести кокаин в желудке.

Ранее, 16 июля во Львове задержали распространителя наркотиков с "товаром" на полмиллиона гривен.

обыски наркотики Буковина полиция Прикарпатье

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